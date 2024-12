L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tutti al Var, format di Sportitalia:

“Contro il Genoa, conoscendo Conte, non credo che snaturerà il modulo e sostituirà Buongiorno con Juan Jesus. Io, personalmente, darei una chance a Rafa Marin, perché non faccio molto affidamento sul brasiliano, anche perché costringerà il Napoli a dover giocare più basso perché non ha le stesse capacità di corsa per scappare all’indietro“.