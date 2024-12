Venerato: “Politano non va criticato! Su Neres invece…”

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli e della stagione azzurra. Ecco cosa ha dichiarato:

“Chi critica Politano non sa di calcio. Lui sa far tutto, sa fare il muratore e l’architetto e nel calcio moderno è difficilissimo. So quanto Conte tenga al giocatore, perché è uno che riesce a fare la fase di possesso e di non possesso e il Napoli vive di equilibri. David Neres ogni volta che ha giocato ha convinto, lo conosco da quando giocava nello Shakhtar, il problema della sua carriera è stata la continuità. Ma Conte gli sta inculcando una fase di calcio più moderna. Fare la fase di non possesso non significa fare il terzino. Io penso, poi posso sbagliarmi, che difficilmente vedremo insieme Kvaratskhelia e Neres, a meno che non si giocherà con squadre più deboli che vengono a Napoli a giocare con dieci difensori. Nelle gare importanti, invece, credo che ci sarà un’alternanza. Secondo me Politano insieme a Lobotka e pochi altri fa parte di quei giocatori che Conte metterà sempre in campo”.