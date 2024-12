TuttoSport – Juve interessata a Raspadori; Danilo possibile contropartita

Secondo il quotidiano Tuttosport, la Juventus sarebbe interessata all’ingaggio di Giacomo Raspadori: “L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori piace e piace molto a due persone che contano non poco nella Juventus: Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Nel Napoli non trova spazio quanto vorrebbe non perchè non goda della stima e della fiducia di Antonio Conte, ma perchè il Napoli è impegnato in un solo fronte. L’attaccante vorrebbe poter dimostrare il proprio valore potendo godere di minutaggio e impiego congruo. Un eventuale passaggio di alla Juventus propone due criticità, non insormontabili. Sul fronte bianconero, la mancanza di disponibilità economica, sul fronte partenopeo la preoccupazione di rinforzare una diretta concorrente nella lotta per i posti che regaleranno il diritto a partecipare alla Champions League. La Juventus potrebbe trovare un accordo per una formula che non preveda un significativo esborso nel mese di gennaio, dove andrebbe a pagare una quota di prestito con obbligo di riscatto da ottemperare a giugno. Il club bianconero potrebbe inserire una pedina che piace molto a Conte, alla ricerca di un difensore centrale di esperienza e affidabile. Ogni riferimento a Danilo non è casuale. Ci sono state chiacchierate tra la società partenopea e l’entourage del calciatore. Nella triangolazione la figura di Raspadori potrebbe modificare gli equilibri, l’accelerata potrebbe presentarsi già nei primi giorni di gennaio quando si riaprirà il mercato. Da aggiungere che una pedina come Giacomo Raspadori fa gola a molti, a gennaio: in coda potrebbe inserirsi anche la Roma, soprattutto se l’attaccante argentino Paulo Dybala dovesse andare in Turchia, al Galatasaray“.