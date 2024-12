Antonio Conte, tecnico del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa, alla vigilia della partita di campionato Genoa-Napoli, che si giocherà il giorno sabato 21 dicembre alle ore 18:00. L’evento, sarà molto chiacchierato, poiché il tecnico dovrà far chiarezza sulle condizioni dell’infortunato Alessandro Buongiorno, oltre che su quelle di Khvicha Kvaratskhelia e di André-Frank Zambo Anguissa, ieri allenatosi solo in palestra. Questo, andrà in scena alle ore 15:00 di domani venerdì 20 dicembre.