Schwoch: “Il Napoli deve intervenire subito sul mercato per la difesa, vi dico”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“I fischi fanno parte del lavoro di un attaccante. Per quanto riguarda Lukaku è sempre stato sulla bocca di Conte e dei tifosi. è normale essere sotto i riflettori. È vero che non sta vivendo il suo momento migliore, ma secondo me arriverà presto. Il migliore in Serie A? Secondo me è Lautaro, perché fa un po’ tutto e lo fa bene. Anche se sta segnando entra nel gioco dell’Inter come una sorta di regista offensivo. Poi alla fine della stagione credo che i numeri si sistemeranno, ma al di là dei gol le sue prestazioni sono sempre interessanti. L’Atalanta? Può avere belle prospettive. Anche lo scorso anno ha fatto il girone di ritorno meglio di quello d’andata. Tra le italiane è la squadra più europea. Buongiorno in questo momento è l’unico giocatore insostituibile del Napoli. È una grossissima perdita per il Napoli. Penso che Conte sceglierà Juan Jesus perché è la scelta più logica e permette di spostare meno uomini. In difesa prenderei un giocatore esperto e che conosce il calcio italiano. Danilo sarebbe un profilo ideale”.