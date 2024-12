Portanova: “Sostituto di Buongiorno? Non mi convince”

Daniele Portanova, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli, in cui ha parlato di vari temi legati al calcio e alla squadra partenopea.

Riguardo all’assenza di Buongiorno, ha commentato: “Sarà una perdita significativa, ma il Napoli ha una rosa di qualità tale da poter superare questa difficoltà senza troppi problemi”.

In merito all’ipotesi di schierare Olivera come difensore centrale, Portanova ha espresso qualche perplessità: “Non sono completamente convinto di questa soluzione. Se dovessi spostare un esterno al centro della difesa, preferirei Di Lorenzo, che offre maggiore sicurezza in quel ruolo”.

Infine, sul Genoa, Portanova ha dichiarato: “Non è certo la squadra da temere in senso assoluto, ma sono i tifosi a rendere il Genoa una realtà difficile da affrontare. L’atmosfera che creano è molto intensa, e anche la tifoseria scende in campo con la squadra. Quella è la vera difficoltà per il Napoli in questa partita”.