Novellino: “Lukaku decisivo, Neres titolare e Juan Jesus per sostituire Buongiorno”

L’ex allenatore del Napoli, Walter Novellino, è intervenuto a Radio Marte per commentare la situazione della squadra e le aspettative in vista delle prossime partite. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il ko di Buongiorno è una brutta notizia, davvero un peccato. Il Napoli, però, ha dimostrato di essere una squadra solida e competitiva, e a Udine ha mostrato di saper reagire nei momenti difficili. Lukaku è stato straordinario, quando attacca in profondità è quasi sempre decisivo. Mi è piaciuto molto anche Neres, soprattutto nell’uno contro uno. Con questa qualità, il Napoli può vincere ovunque. Neres, tra l’altro, ha davvero meritato una maglia da titolare. Mi piacerebbe vederlo in un tridente con Kvara e Lukaku, sarebbe un attacco esplosivo.”

Passando alla partita contro il Genoa, Novellino ha aggiunto: “Mi aspetto una vittoria, anche se Vieira è un allenatore molto difensivista. Tuttavia, credo che il Napoli non avrà difficoltà. Per quanto riguarda la sostituzione di Buongiorno, penso che Conte opterà per Juan Jesus. Ha molta esperienza, ha già giocato con Rrahmani e può essere un valido aiuto in questa fase. È un ragazzo serio e, non dimentichiamolo, durante l’anno dello scudetto era la prima scelta di Spalletti per sostituire Kim o lo stesso Rrahmani. Speriamo comunque che Buongiorno possa tornare prima del previsto.”