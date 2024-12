La Repubblica – Napoli, Kvara si allena a parte; le sue condizioni in vista del Genoa

La Repubblica, nell’edizione odierna, riporta di un Kvaratskhelia che ha ancora bisogno di tempo per recuperare dal suo infortunio al ginocchio: “L’attaccante georgiano era presente ieri pomeriggio al Training Center, ma si è allenato da solo in palestra e ha fatto poi un po’ di preparazione personalizzata sul campo, con il ginocchio vistosamente fasciato e dando la sensazione visiva di non essere vicinissimo al suo completo recupero. A Genova certamente non ci sarà e solo nei prossimi giorni si capirà se c’è almeno uno spiraglio per rivederlo in panchina il 29 dicembre al Maradona, nell’ultima sfida del 2024 contro il Venezia“.