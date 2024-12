La Repubblica – Mazzocchi recuperato per il Genoa; Neres e Juan Jesus titolari

La Repubblica si è soffermata sulle condizioni di diversi calciatori del Napoli e sulle possibili soluzioni che potrebbe trovare Conte per la sfida contro il Genoa: “A Castel Volturno ha fatto per la prima volta dall’inizio della stagione capolino l’emergenza e si è dunque complicato ancora di più il lavoro di Conte, costretto ad avvicinarsi al giro di boa di metà campionato senza poter contare sue due titolarissimi degli azzurri: Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia. Ma intanto il Napoli dovrà cavarsela senza Buongiorno e Kvaratskhelia, che nella trasferta si sabato pomeriggio (ore 18) sul campo del Genoa saranno sostituiti rispettivamente da Juan Jesus e Neres. Ieri gli azzurri hanno lavorato in maniera specifica sulla linea difensiva e la buona notizia è il completo recupero di Pasquale Mazzocchi, tornato in gruppo dopo lo stop di quasi un mese per un infortunio muscolare. Non si è allenato invece con i suoi compagni Frank Zambo Anguissa, seduto in panchina a bordo campo per i postumi di un lieve attacco influenzale. Ma non ci sono dubbi sul suo recupero e già oggi il centrocampista del Camerun sarà quasi sicuramente di nuovo a disposizione di Conte“.