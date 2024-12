Inter, si ferma Barella. La diagnosi e i tempi di recupero

Simone Inzaghi perde per infortunio Nicolò Barella. Il forte centrocampista dell’Inter, infortunatosi nel corso del trionfale 0-6 rimediato alla Lazio, ha rimediato un’elongazione all’adduttore della coscia destra. Un infortunio che gli impedirà di prendere parte alla prossima gara di campionato contro il Como e che lo lascia in dubbio per la gara successiva contro il Cagliari. Di seguito, il comunicato ufficiale diffuso dalla società meneghina. “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione all’adduttore lungo della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.