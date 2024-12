Il Mattino – Anguissa dovrebbe recuperare, ma Conte si guarda intorno. Possibili due soluzioni in caso di sua assenza

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ieri si è allenato solamente in palestra a causa di un leggero stato influenzale. Da subito, sono saliti dei dubbi riguardo una sua possibile assenza nella prossima partita di campionato contro il Genoa ma, a quanto pare, il camerunense dovrebbe essere condizione di giocare. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. Nonostante il mancato allenamento, l’ex Fulham non appare acciaccato. Tuttavia, Antonio Conte si sta anche guardando intorno, qualora il centrocampista non riuscisse a recuperare. In caso, potrebbe trovare spazio dal primo minuto uno tra Billy Gilmour e Michael Folorunsho, con tanto di modifiche al gioco della squadra.