Come riporta CalcioGenoa, i liguri hanno recuperato Caleb Ekuban che sarà convocato contro il Napoli. Il calciatore si allena con i compagni da una settimana e sabato il tecnico Viera lo porterà in panchina. Oggi tornerà ad allenarsi in gruppo anche Jeff Ekhator, da capire però se si sceglierà di seguire la strada della prudenza come con Ekuban e si aspetterà un’altra settimana per vederlo tra i convocati. La rifinitura di domani sarà decisiva per scogliere tutti i dubbi.