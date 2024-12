Gazzetta – Napoli, per il centrocampo piace anche Edimilson Fernandes. La situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, gli azzurri sono a caccia di un centrocampista per così ampliare il roster a disposizione di Antonio Conte. L’identikit richiesto è quello di un rubapalloni con in dote corsa e muscoli. Uno degli ultimi profili sondati è quello dell’ex Fiorentina Edimilson Fernandes, centrocampista svizzero attualmente in forza al Brest. Piacciono anche Kenneth Taylor dell’Ajax e Nicolò Fagioli della Juventus. La scelta a centrocampo, però, sarà influenzata da quella che verrà fatta per la difesa, reparto maggiormente scoperto a causa dell’infortunio di Alessandro Buongiorno.