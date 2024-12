Delio Rossi: “Kvara è un’eccellenza, Neres un ottimo giocatore. Napoli? Senza coppe è da scudetto”

Delio Rossi, allenatore, ha parlato nel corso della trasmissione Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Si è parlato a proposito del momento del Napoli e del livello di alcuni suoi giocatori. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Buongiorno è uno dei migliori difensori della Serie A, per il Napoli è una brutta tegola. Come sostituirlo? Valutiamo quanto può stare fuori uno come lui, e comunque se sposti un terzino in un ruolo non suo vuol dire bocciare gli altri, se arrivi a farlo vuol dire che a gennaio il Napoli deve prendere almeno due centrali in più. Conte li allena 24 ore al giorno, ha il polso della situazione, la logica direbbe poi che Juan Jesus potrebbe giocare titolare. Kvaratskhelia è un’eccellenza, Neres è un ottimo giocatore, va risolta però la questione contrattuale del georgiano, che non può restare in questo limbo: prima o poi andrà chiarita la situazione”.

“Napoli? L’anomalia è stato l’anno scorso, da campioni d’Italia arrivare decimi è stato un disastro. Ora è arrivato Conte, che è il migliore a preparare una gara a settimana, ha una rosa importante, sono arrivati ottimi giocatori, la società è pronta a rinforzare la squadra, ha un solo obiettivo da centrare. Senza coppe è un Napoli da scudetto, o comunque da primissime posizioni. Se ragioniamo sulla carta, metto Inter, Napoli, Atalanta e Juve. La Lazio non è programmata per vincere lo scudetto, complimenti a Baroni per ciò che sta facendo”.