CorSera – Napoli, la Juve propone la rescissione a Danilo; lui chiede una buonuscita

Secondo Il Corriere della Sera, la Juventus vorrebbe rescindere il contratto di Danilo, difensore che il Napoli ha nel mirino da diverso tempo: “Occhio al check in di gennaio: potrebbe capitare di trovarvi di fianco come passeggeri in partenza Danilo, capitano della Juventus, oppure Giacomo Raspadori, uno dei volti scudetto del Napoli di Spalletti. La squadra che sulla carta pare più suscettibile di cambiamenti è la Juventus, orientata a nuovi innesti per centrare la qualificazione in Champions. Cristiano Giuntoli ha informato l’agente di Danilo sulla volontà del club di interrompere il contratto con sei mesi di anticipo: Conte e Manna seguono con interesse l’evoluzione dei colloqui, determinati ad aggiungere nello spogliatoio un elemento di valore ed esperienza. Va detto che il procuratore del difensore 33enne ha replicato che la volontà del giocatore è di restare a Torino, da cui se ne andrebbe solo con corposa buonuscita. Due elementi però possono modificare lo scenario: la prospettiva di competere per lo scudetto alle dipendenze di Antonio Conte; in seconda istanza la possibilità di imbastire un’operazione fra le due società inserendo il cartellino di Giacomo Raspadori nell’operazione. L’attaccante, poco utilizzato con il nuovo allenatore, piace a Giuntoli (che lo aveva portato a Castelvolturno). Thiago Motta preferirebbe però avere con sé di nuovo Zirkzee, finito di nuovo ai margini del progetto di Amorim, dopo aver segnato due gol all’Everton a inizio dicembre“.