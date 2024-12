Corbo: “Napoli, infortuni sotto controllo, ma serve esperienza in difesa e un sostituto per Osimhen”

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, parlando della gestione degli infortuni nel calcio e della situazione del Napoli:

“Gli infortuni fanno parte del calcio, ma il Napoli è riuscito a evitarne molti grazie alla preparazione atletica. Rispetto ad altre squadre, ha avuto meno problemi sotto questo aspetto.”

Corbo ha poi commentato l’assenza di Buongiorno, difensore del Napoli, sottolineando l’importanza del giocatore per la squadra: “Con l’assenza di Buongiorno, il Napoli perde una colonna difensiva, nonostante nelle ultime gare non sia stato al suo meglio. È fondamentale aspettarlo con fiducia, perché resta un elemento chiave per la squadra.”

L’editorialista ha poi parlato della formazione attuale del Napoli, evidenziando alcune difficoltà nella retroguardia: “Il Napoli è partito con una formazione che, sebbene efficace, non è perfetta. In difesa manca ancora un calciatore per ogni ruolo, e la società sta cercando di correre ai ripari nel mercato di gennaio per rafforzare la squadra.”

Corbo ha anche toccato la situazione di Juan Jesus, che ha perso smalto negli ultimi anni, e ha parlato della necessità di calciatori esperti: “Juan Jesus, purtroppo, negli ultimi due anni non è più quello di prima. La squadra ha bisogno di calciatori esperti e collaudati. Rafa Marin, ad esempio, è ancora un’incognita, e non sappiamo se sia pronto per una squadra come il Napoli.”

Infine, Corbo ha parlato delle possibili mosse di mercato della società partenopea, suggerendo come il club potrebbe muoversi per rinforzare la rosa: “Spero che il mercato di gennaio possa colmare le lacune, trovando i giocatori giusti per i ruoli mancanti. In questo periodo, è facile trovare calciatori insoddisfatti nelle loro squadre che potrebbero arrivare in prestito. Questo permetterebbe al Napoli di risparmiare un tesoretto da investire la prossima estate, quando si dovrà pensare all’erede di Osimhen, considerando che Lukaku sta attraversando fasi alterne.”