Conte e Di Lorenzo alle giovanili: “Tenete a mente il badge che avete sul petto, ricordatevi per chi giocate”

La Ssc Napoli, attraverso i propri canali social, ha diffuso un breve video in cui Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente allenatore e capitano del Napoli, incontrano insieme a tutta la prima squadra i ragazzi delle giovanili, riferendo loro un discorso. Di seguito, le loro parole. .

Conte: “Ci fa piacere avervi tutti qui per la prima volta e siamo tutti contenti. Mi raccomando, teniamo a mente che sul petto avete il badge del Napoli. Dovete sempre ricordarvi per chi giocate. Il senso di appartenenza è troppo importante, capire per chi si gioca, quale città si rappresenta. Questo è importante e vi aiuta a dare quel qualcosa in più durante la fatica e le difficoltà. Avete l’onore, la fortuna ed il privilegio di giocare per il calcio Napoli, dovete sempre portarlo nel cuore e nella testa, per così cercare un giorno di essere voi al posto dei nostri campioni”.

Di Lorenzo: “Come ha detto il mister questo è l’augurio che vi faccio. Magari chissà, in futuro vedere la fascia che porto al braccio ad un napoletano che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Mi auguro che possa succedere anche ad uno di voi, sarebbe bello per tutti, per la società, avere in futuro un napoletano con la fascia. Questo è il mio pensiero, auguri a tutti e in bocca al lupo”.