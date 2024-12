Cds – Napoli, interesse del Torino per Simeone: i l’offerta dei granata

Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Torino avrebbe presentato un’offerta di circa 10-12 milioni di euro al Napoli per Giovanni Simeone, ma Antonio Conte, si sarebbe opposto ad una sua eventuale partenza: “Dalle parole, ai fatti. Il Torino fa sul serio per Giovanni Simeone. Conte non ha mai aperto alla cessione del Cholito. Il Torino, però, fa sul serio e al di là delle info e delle chiacchiere è passato anche ai fatti e ha confezionato un’offerta da 10-12 milioni (prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni). Niente male, altroché. Ma per il momento non si scappa: resta il veto del tecnico“.