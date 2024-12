Cassano: “Kvara potrebbe diventare un problema per Conte, vi spiego”

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol per parlare del momento del Napoli e di Kvara. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli a Udine ha fatto a livello qualitativo la migliore partita della stagione, anche soffrendo il primo tempo. Ha fatto una gran vittoria su un campo ostico. Voglio farvi una provocazione: dopo Lobotka, il giocatore del Napoli che più mi piace è Kvara, ma vi faccio una domanda. Il Napoli ha fatto a livello qualitativo un’ottima partita, la migliore quest’anno, giocando con due ali come Neres e Politano perfette per Conte. Hanno fatto le due fasi, uno contro uno e giocate. Domanda: Kvaratskhelia può essere in ottica futura un problema per Conte?”.