Caressa: “In questo momento Neres è più forte di Kvaratskhelia, vi spiego”

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky, ha commentato sul suo canale YouTube i temi della sedicesima giornata di Serie A. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito di due calciatori del Napoli: Giovanni Di Lorenzo e David Neres. Di seguito, le sue parole.

“Di Lorenzo? È molto costante nel rendimento, ma bisogna premiarlo per cosa fa. L’anno scorso sembrava un calciatore perduto, specie dopo l’Europeo. È merito di Conte l’averlo ricostruito, ma anche suo per aver rimesso la testa al posto giusto e aver contribuito alla crescita del Napoli. Ovvio che gli azzurri al primo anno con Conte possano avere dei momenti di difficoltà, però ha messo in mostra un calciatore come Neres che non è una sola alternativa, ma una grande realtà. Il Napoli ha giocato un secondo tempo a Udine di grande livello e forza mentale, quella che ogni tanto viene a mancare. Ma la squadra rimarrà lì fino alla fine. Il brasiliano in questo momento, so che qualcuno pensa che starò bestemmiando, secondo me è più forte di Kvaratskhelia. È più decisivo, veloce e si intestardisce di meno. Il georgiano ha subito un leggero processo di involuzione, è sempre fortissimo, ma Neres merita spazio e l’ha dimostrato contro l’Udinese. Questo significa che il Napoli ha 13-14 giocatori buoni da far giocare, ed è una cosa importante nel prosieguo del campionato, che è diventato l’ultimo obiettivo. Secondo me la Coppa Italia è stata buttata con troppoa superficialità”.