Bijol: “Osimhen era l’attaccante più forte della Serie A. Inter? Mi fa piacere l’accostamento, ho ambizioni”

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese accostato al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Italian Podcast. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di una sua possibile nuova destinazione di mercato e non solo. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Bremer miglior difensore della Serie A? Attualmente lo era, ma purtroppo si è infortunato. Però penso che stia dimostrando di essere uno dei migliori del campionato, se non il più forte”.

“Osimhen e Lautaro erano i più forti della Serie A? Avrei detto Osimhen, ma è andato via, non ti faceva mai respirare. In questo momento, sicuramente, gli attaccanti delle big ti mettono sotto pressione e ti rendono più difficile il controllo. Come Lautaro, che trova sempre gli spazi. Non lo vedi troppo nel gioco, ma alla fine riesce sempre a creare qualcosa”.

“L’accostamento all’Inter? Sicuramente è una cosa bella da sentire. Ma nel calcio girano tante voci, quindi finché non c’è qualcosa di concreto non c’è molto di cui parlare. L’Inter è la squadra più forte, contro la Lazio ha dimostrato di essere pronta nelle partite importanti. Spero possano vincere la Champions. Sicuramente vorrei giocare in Champions o in Premier League, ho l’ambizione e spero che accada“.