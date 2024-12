2024 finito per Donnarumma: il bollettino dopo il terribile infortunio

Ieri Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha subito un bruttissimo infortunio nella sfida contro il Monaco. 10 punti di sutura in faccia per l’estremo difensore italiano dopo la scarpata rifilata da Singo, vecchia conoscenza del nostro campionato. Oggi è arrivata la diagnosi: “Trauma facciale con ferite multiple. Oggi ci saranno nuovi esami per valutare l’entità del colpo e le lesioni facciali visibili. Dovrà rimanere inattivo per diversi giorni”. 2024 finito per Gigio e appuntamento all’anno nuovo.