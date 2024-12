Venerato: “Il Napoli è pronto a rivoluzionare l’attacco, vi svelo i nomi”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli per giugno, oltre a Bonny, sta cercando un altro attaccante perché ne prenderà due viste le probabili cessioni di Simeone e Raspadori. C’è un giocatore che piace da pazzi a De Laurentiis, Manna e Conte, è Jhon Duran dell’Aston Villa, costa 40mln. Il Napoli ha già avuto due colloqui con l’agente del giocatore e a breve avrà anche una call conference con il club inglese. E’ un profilo che è stato valutato e già promosso da tutto il Calcio Napoli. Bisogna capire la disponibilità dell’Aston Villa e l’accordo sulla valutazione. Bisogna capire anche se il Napoli, per bruciare la concorrenza, potrebbe prenderlo già a gennaio e lasciarlo in Inghilterra fino a giugno o se fare un’operazione che contempli il mercato estivo”.