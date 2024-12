Tuttomercatoweb – Zerbin lascia il Napoli a gennaio, c’è un club in pole position

Alessio Zerbin è destinato a lasciare il Napoli nel corso della sessione invernale di mercato. Il classe 99, sotto la gestione di Antonio Conte, ha collezionato pochissimi minuti di gioco, motivo per cui cambierà aria. Per lui, ci sono tre possibili destinazioni, ma su tutte quella più probabile appare l’Empoli. Il club toscano, è attualmente in pole position nel prelevare il calciatore. Gli altri due possibili approdi per l’ex Monza sono il Genoa ed il Venezia. Questa situazione verrà poi definita ulteriormente nei prossimi giorni. Lo rivela il portale Tuttomercatoweb.