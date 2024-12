Tmw – Fazzini, Napoli e Lazio ci pensano. La valutazione dell’Empoli

Uno dei calciatori dell’Empoli maggiormente gradito alle big del campionato è Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2003, autore in tutte le competizioni stagionali di 8 presenze e 2 gol, è seguito tra le altre anche dal Napoli che continua a prendere informazioni, oltre che con maggior interesse dalla Lazio. La società toscana non ha necessità di cedere degli elementi nel mercato di gennaio, ma potrebbe accettare delle offerte per il suo gioiellino. Un’eventuale offerta per il giovane calciatore dovrà essere però di almeno 10 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.