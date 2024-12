Perillo: “Il Napoli deve tornare sul mercato: ecco il nome perfetto”

Antonello Perillo, Vice Direttore Nazionale del TGR, è intervenuto a Rai Radio Live Napoli per parlare del club allenato da Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “E’ chiaro che il Napoli debba intervenire sul mercato: già si sarebbe dovuto organizzare, e sicuramente l’avrà fatto, per la riapertura del mercato di gennaio, visto che c’è la necessità di rafforzare la difesa; ma adesso, dopo l’infortunio di Buongiorno, a maggior ragione si starà attrezzando. E’ evidente che Conte abbia di fatto bocciato Rafa Marin e Juan Jesus. Anche per questo, io vedrei molto bene Jakub Kiwior, un giocatore che a me piace moltissimo e potrebbe essere l’ideale per il Napoli”.