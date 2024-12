Pedullà: “Il Napoli vuole scambiare Spinazzola per Biraghi, la situazione”

Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il Napoli sarebbe pronto a fare uno scambio con la Fiorentina a gennaio. Ecco cosa scrive:

“La Fiorentina ha intenzione di accendere i fari su Jacopo Fazzini, duttile centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Empoli. Valutazione di almeno 15 milioni più bonus, per caratteristiche Fazzini – talento indiscutibile – viene considerato il sostituto perfetto potendo ricoprire più ruoli esattamente come Edo. In passato Fazzini era stato seguito dalla Lazio, adesso la Fiorentina sta riflettendo sull’opportunità di affondare nelle prossime settimane. Di sicuro ai viola non interessa Matic (accostato senza fondamento), mentre per Biraghi vedremo chi si materializzerà per primo tra il Napoli e le altre big con Spinazzola comunque in uscita. Lo scambio tra terzini con il club di De Laurentiis può essere una soluzione, ma non siamo ancora nel vivo, esattamente come il club viola apprezza dallo scorso agosto Folorunsho, cercato a lungo dalla Lazio. Ma la pista Fazzini va seguita con attenzione, aspettando le prossime mosse”.