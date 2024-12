Lille, il presidente: “Cessione di Osimhen al Napoli? Abbiamo ricavato solo 7 milioni. Vi spiego”

Olivier Letang, presidente del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione L’Equipe du Soir. In questa, ha parlato a proposito della cessione di Victor Osimhen al Napoli, trattativa condotta dal precedente proprietario del club francese, ovvero Gerard Lopez. L’affare, del valore complessivo di 70 milioni di euro circa, prevedeva un’entrata nelle casse del Lille di circa 50 milioni di euro, più i cartellini di Orestis Karnezis e dei giovani Manzi, Palmieri e Liguori, del valore complessivo di 20 milioni di euro. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Il netto ricavato dalla cessione di Osimhen non è stato di 68 milioni, perché dobbiamo ricordare che c’erano 4 giocatori che sono arrivati ​​per 20 milioni, quando il loro valore era effettivamente pari a zero. Quindi, se facciamo il bilancio dell’operazione, compresi i compensi di tutti gli intermediari, le plusvalenze, le provvigioni, sono entrati circa 7 milioni nelle casse del club. In pratica il Lille ha guadagnato molti più soldi con Carlos Baléba (30 milioni al Brighton), Amadou Onana (40 milioni all’Everton), Sven Botman e Leny Yoro. Enormemente di più, perché su questi giocatori non abbiamo pagato provvigioni, intermediari e quant’altro. Tutti i soldi sono entrati nelle casse del club”.