Il Mattino – Il Napoli pronto a fare follie per Duran, ma servirà l’uscita di Osimhen. La situazione

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. Sul tavolo, non battono solo i tempi più caldi, come può essere quello del difensore centrale. Il Ds dei partenopei Giovanni Manna sta cercando di lavorare al colpo di mercato Jhon Duran, giovane attaccante colombiano di proprietà dell’Aston Villa, di cui ha incontrato gli emissari. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società azzurra sarebbe pronta a far follie pur di assicurare il classe 2003 ad Antonio Conte, anche mettere sul piatto ben 40 milioni di euro. Il tutto, è però legato all’uscita di Victor Osimhen. In caso arrivasse la sua cessione, si potrebbe tentare l’assalto al sudamericano. Nel corso di questa stagione, l’attaccante ha totalizzato tra tutte le competizioni 24 presenze ed 11 gol.