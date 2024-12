Gazzetta – Luiz Felipe da svincolato: il Napoli può provarci per l’ex Lazio

Luiz Felipe piace al Napoli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta, l’ex Lazio è ora svincolato e può fare al caso degli azzurri: “E Luiz Felipe sembra l’identikit perfetto per tamponare l’emergenza creatasi nella rosa del Napoli dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che resterà fermo almeno un mese, se non di più. Conte avrebbe avuto bisogno di una valida alternativa alla coppia titolare già prima dell’inizio della stagione, così, adesso, quella volontà di intervenire sul mercato a gennaio è diventata una necessità per il Napoli”.