Del Genio: “Il sostituto di Buongiorno? Vi dico chi può farlo in casa Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del sostituto di Buongiorno in casa Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La mia preferenza per sostituire Buongiorno? Io farei giocare Rafa Marin anche perché va inserito, è un giovane, è un investimento del Napoli a differenza di Juan a Jesus che potrebbe anche andar via. Poi Conte li vede e può preferire un altro e Juan Jesus è mancino e sarebbe ruolo per ruolo con Buongiorno, ma non so se sono già d’accordo per un addio. Olivera? Non lo so, magari Conte vede Spinazzola in forma e sceglie così perché ha più elementi. La mia scelta però è Rafa Marin, poi non so se si va tipo per ruolo e lui è la riserva di Rrahmani o se Jesus è già verso l’addio”.