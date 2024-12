De Maggio: “De Laurentiis non farà né stadio né centro sportivo. Difesa? Il primo obiettivo è Kiwior”

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato alcune novità sul mercato del Napoli e non solo nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Per me De Laurentiis non farà lo stadio nuovo, tra l’altro il Comune lo ha informato che l’unica strada percorribile sarebbe quella di ristrutturare il Maradona. De Laurentiis non farà nemmeno il centro sportivo, è concentrato sull’area calcistica. Sono amareggiato perchè pensavo facesse un centro sportivo al top, una roba fantastica con dodici campi e la foresteria. Sta solo capendo se l’hotel dei Coppola fallisce per rilevarlo. Buongiorno? Conte è da un mese e mezzo che diceva a Manna di dover entrare nel dettaglio di un altro centrale difensivo. Ismajli? L’Empoli non si priverà di lui a gennaio. È Kiwior la scelta numero uno del Napoli. Conte fece una lista a Manna prima di Dimaro e sono arrivati tutti i nomi fatti da Conte. Poi c’erano due nomi che non sono arrivati perchè Osimhen non è stato ceduto. Per giugno l’obiettivo numero uno sarà De Vrij. Se poi l’Arsenal non liberasse Kiwior si potrebbe ricorrere a Luiz Felipe”.