Il giornalista Paolo Condò ha parlato su Sky Sport 24 del ruolo di Raspadori nel Napoli di Conte.

Danilo al Napoli e Raspadori alla Juve

“Sarebbe una cosa utile per entrambe, perché Raspadori è un nazionale che non gioca mai, è molto misteriosa questa cosa. Conte vorrebbe trasformare Raspadori in una mezz’ala. Ne ho parlato con Conte: secondo lui ha delle caratteristiche ottime per diventare mezz’ala, anche se questo progetto dovrebbe avere un po’più di occasioni per essere testato”.