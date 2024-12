Tuttosport – Come si sostituisce Buongiorno? 3 le ipotesi al vaglio

Come riporta Tuttosport, Conte è pronto a rivedere il suo sistema di gioco dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Diverse le opzioni al vaglio per sostiuirlo: la prima porta il nome di Juan Jesus al fianco di Rrhamani. Il brasiliano, dopo la prima partita stagionale da titolare, non ha praticamente mai visto il campo e non gioca titolare dal 18 agosto. La seconda ipotesi è puntare sul madrileno Rafa Marin, mai impiegato in questa Serie A e ancora oggetto misterioso. La terza potrebbe portare ad un cambio modulo con Olivera che scalerebbe come terzo di difesa e uno tra Spinazzola e Mazzocchi a fare il quinto. Ancora qualche giorno e sapremo come scenderà in campo il Napoli contro il Genoa senza il suo top player in difesa.