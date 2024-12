Stramaccioni: “E’ un gran campionato, il Napoli si sta riprendendo e l’Inter..”

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“I nerazzurri hanno offerto una prova di forza incredibile contro la Lazio, chi ha visto la partita, ha visto una buona mezz’ora dei biancocelesti. L’Inter è andata giù pesante quando ha visto la fragilità dei padroni di casa e ha portato la gara sul suo lato. Scudetto? E’ un gran campionato, la squadra di Inzaghi ha una gara in meno e deve disputarla contro una squadra che è a -3 proprio dai nerazzurri.

Io penso che l’Inter possegga qualcosa in più rispetto alle inseguitrici, come per esempio la rosa ampia e a livello di esperienza. Il Napoli si sta riprendendo ed ha una squadra buona con giocatori nuovi e forti, mentre la Dea, è diventata una squadra a livello internazionale, però l’Inter è superiore.

Contro la Lazio, l’Inter, da quando è passata avanti, non ha permesso ai biancocelesti di creare un’azione da rete: contro la Juventus, nel comportamento a livello difensivo dei nerazzurri, è cambiato qualcosa”.