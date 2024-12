Luis Enrique non si espone su Skriniar: “Le mie scelte parlano in modo esplicito”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco. L’ex ct della Spagna, è intervenuto sulla questione Skriniar, queste le sue dichiarazioni:

“Potrei esporre il tutto, ma non voglio farlo. Le mie scelte parlano in modo esplicito e le situazioni possono capovolgersi. Quando un calciatore sbaglia, si può invertire tutto, davvero tutto. Non voglio scavare nella profondità di questa situazione e non l’ho mai fatto. Opto per l’essere giudicato”.