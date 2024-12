Il Napoli insiste per Dorgu: gli aggiornamenti

L’oggetto dei desideri del mercato invernale del Napoli è Patrick Dorgu.

Il terzino danese attualmente in forza al Lecce è stato messo nel mirino del Napoli per un trasferimento sotto il Vesuvio e la società campana avrebbe deciso di accelerare anticipando le rivali.

La società guidata da De Laurentiis sarebbe disposta ad offrire Giacomo Raspadori attualmente fuori dal progetto Conte, Alessio Zerbin e Juan Jesus più un conguaglio economico in favore della squadra salentina.

Ad ora il Lecce sarebbe propenso ad aprire la trattativa per giugno data la lotta salvezza in cui è coinvolta ma De Laurentiis proverà in ogni modo a concludere l’affare.