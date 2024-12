Il Napoli ci prova per Jhon Duran: la situazione

Il Napoli avrebbe messo sul taccuino il nome dell’attaccante colombiano Jhon Duran; il nativo di Medellin sta vivendo una stagione di grazia con la maglia dell’Aston Villa e ha attirato su di sè diverse pretendenti tra cui la società partenopea.

Il Mattino riporta che la base d’asta è di 40 milioni di euro ma intriga il fatto che Duran possa giocare anche insieme a Romelu Lukaku date le caratteristiche che si combinerebbero bene con quelle del calciatore belga.

Un eventuale ingresso in Champions porterebbe la disponibilità necessaria per poter portare in porto l’affare e regalare a Conte un giovane (classe 2003) già pronto per essere determinante.