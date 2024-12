Il Galatasaray di Osimhen vuole Dybala: il procuratore è stato ad Istanbul

Il Galatasaray di Victor Osimhen, dopo l’infortunio al crociato di Mauro Icardi, starebbe cercando di portare in Turchia anche Paulo Dybala, attaccante della Roma. Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il procuratore dell’ex Juventus, era in Turchia per assistere alla gara contro il Trabzonspor e per parlare con il Galatasaray di alcuni giovanissimi. L’idea Dybala resta.

La squadra di Istanbul, avrebbe offerto un contratto faraonico alla Joya, si parla di 10 milioni di euro . L’attaccante argentino, non vorrebbe partire nel mercato invernale, eccetto che, il club giallorosso non decida di lasciarlo andare. Il club allenato da Okan Buruk, vorrebbe intavolare una trattativa senza compenso o al massimo con una piccola somma per la Roma, tenendo a mente la situazione contrattuale dell’ex Juve.

Infatti il suo contratto, scade a giugno 2025 e l’ipotetico prolungamento, scatterebbe solo nel caso in cui Dybala raggiungesse determinate presenze. Per ora, ce ne vogliono sette. La società dei Friedkin e il suo procuratore, non hanno ancora parlato, avendo delle idee diverse.