A Doha si è tenuta la cerimonia per la premiazione del torneo FIFA – The Best. Questa è la top 11 del 2024:

(4-3-3): Emiliano Martinez, Caravajal, Rudiger, Ruben Dias, Saliba, Bellingham, Rodri, Kroos, Lamine Yamal, Mbappè, Vinicius Jr.

Vinicius Jr ha vinto il premio di miglior calciatore e Ancelotti il premio di miglior allenatore.