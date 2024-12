L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano l’infortunio di Buongiorno costringerà Manna ad accelerare sul mercato. Uno dei nomi che potrebbe fare a caso del Napoli è quello di Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano è reduce da sei anni nel campionato italiano, di cui cinque con la Lazio. Un aspetto potrebbe giocare a favore del Napoli è che l’ex Lazio è a costo zero, in quanto si è svincolato da poco dall’Al Itthiad e da qualche giorno si trova a Roma per capire il suo futuro ed i prossimi giorni potranno essere decisivi.