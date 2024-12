L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli vuole un difensore centrale di spessore che possa sostituire Buongiorno. Uno dei calciatori che interessa maggiormente è Danilo della Juventus. La pista che porta a Danilo, è molto articolata. Ma probabilmente anche la più completa per le soluzioni tecnico-tattiche: può giocare da difensore centrale nella linea a quattro e nella difesa a tre, e può anche essere adattato sulle fasce. È il capitano della Juventus ma è in scadenza, e nell’ultimo periodo ha ricominciato a giocare con continuità. Però la situazione tra Danilo e la Juve non è chiarissima. Dopo la vittoria contro il City ha affermato che un capitano non lascia a metà stagione e di voler rimanere fino alla fine. Poi, dopo la il pari con il Venezia, ha aggiunto di andar via a gennaio solo se la Juve non lo vuole più. Insomma, la palla passa ai club. E i bianconeri, un po’ di tempo fa, hanno già paventato l’idea di uno scambio con Giacomo Raspadori.