L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prevendita per la gara tra Napoli e Venezia in programma domenica 29 dicembre alle 15. Secondo il quotidiano in poco più di tre ore i biglietti per l’ultima gara del 2024 contro i veneti sono andati già a ruba, non lasciando neanche possibilità per la vendita libera. Tutto esaurito a partire dalle Curve, passando per i Distinti, fino ad arrivare alla Tribune, oltre agli anelli inferiori. Sarà l’ennesimo sold-out per il Napoli dopo le gare con Como, Lecce, Atalanta e Roma, eccetto la gara contro la Lazio.