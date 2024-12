Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, al termine dell’ultimo turno di Serie A:

“Politano non esce perché fa km, fa cambiare modulo, non ha alternative perchè non c’è nessuno così di corsa. Mi piacerebbe un giorno ipotizzare un Napoli con Politano, Neres e Kvara con Lukaku, in un momento in cui McTominay o un altro non è in forma, come fa la Lazio con Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos. Si può provare ad andare oltre“.