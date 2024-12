Repubblica: “Raspadori continua a piacere alla Juve”

L’edizione odierna di Repubblica parla di Giacomo Raspadori nel mirino della Juve a Gennaio.

“‘Se la difesa è il reparto che richiede un intervento immediato, non si perde di vista l’attacco, che prima del rientro di Nico Gonzalez e in attesa del ritorno di Milik, ha vissuto un periodo di grande emergenza. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Zirkzee, vecchia conoscenza di Thiago Motta, centravanti perfetto per l’idea di calcio del tecnico bianconero. Dopo la doppietta segnata con l’Everton, che sembrava la svolta nella sua tormentata avventura al Manchester United, è tornato marginale nelle rotazioni. Oltre a Zirkzee, piace Raspadori, utilizzato pochissimo nel Napoli: difficilmente, però, Conte regalerà un pezzo pregiato a una diretta concorrente”.