RAI – Ciro Venerato: “Kvara-Napoli; rinnovo vicino. Clausola variabile a seconda del club”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport, sulla questione legata al rinnovo di Kvara con il Napoli: “Kvaratskhelia si avvicina al rinnovo di contratto, ma la trattativa non è ancora conclusa. Tra le parti la discussione principale, con l’accordo vicino, riguarda il valore della clausola rescissoria. Per alcune squadre ci sarà una clausola da 80 milioni, ma per altri da 100 milioni, come per esempio per i big come City, United o Real Madrid“.