Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport dando degli aggiornamenti sul possibile affare che porterebbe Bonny a Napoli: “Il giocatore ha già comunicato al Napoli che intende finire la stagione a Parma. Ma in estate si sente maturo per andare altrove. Bonny costa 20 milioni. Per Dorgu, invece, è un discorso diverso. Bonny costa meno ed è più semplice da prendere. Il danese, invece, costa 40 milioni di euro”.