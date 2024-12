Napoli 2024/2025: lo scudetto è obiettivo concreto?

La stagione 2024/2025 della Serie A è ormai entrata nel vivo e la domanda relativa alle squadre in corsa per lo scudetto si fa sempre più pressante: il Napoli può davvero puntare al secondo successo nell’arco di tre anni? Dopo il trionfo storico del 2022/2023, il club partenopeo si trova di nuovo tra i favoriti per il titolo, ma la strada è tutt’altro che semplice.

Uno degli aspetti più positivi per il Napoli è la stabilità dal punto di vista economico e societario. Dopo il trionfo del 2023, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lavorato per mantenere una squadra competitiva, investendo sul mercato e blindando i giocatori chiave. L’arrivo in panchina di Antonio Conte arriva al termine di un anno che definire complicato sarebbe un eufemismo: il tecnico salentino ha riportato a Castel Volturno la cultura del lavoro e la continuità di risultati, elementi che erano mancati nella passata stagione.

Sul fronte societario, la gestione oculata di De Laurentiis continua a garantire solidità economica, un aspetto cruciale per competere ad alti livelli. Il Napoli è uno dei pochi club italiani a non dipendere da investitori esterni, e questo gli permette di pianificare a lungo termine senza pressioni finanziarie eccessive. Inoltre, raramente il patron dei partenopei si è lasciato influenzare dalle prese di posizioni di giocatori e procuratori, nonostante l’importanza all’interno della rosa. L’esempio principale è senza dubbio Victor Osimhen, finito in prestito annuale in Turchia in attesa di una cessione a titolo definitivo alle cifre richieste da De Laurentiis.

La partenza del centravanti nigeriano ha senza dubbio tolto qualità ed esplosività alla rosa campana, ma il Napoli 2024/2025 dispone di un gruppo di alto livello grazie ai mirati investimenti sul mercato e alla rivitalizzazione di alcuni giocatori. Tra questi, è impossibile non citare Khvicha Kvaratskhelia, che sembra sulla strada giusta per tornare ai livelli a cui aveva abituato in passato. Il mercato campano è stato piuttosto dispendioso ma in linea con quelle che erano state le richieste iniziali di Conte che, tra gli altri, può contare su uno dei suoi uomini di fiducia, Romelu Lukaku, arrivato a titolo definitivo, anche se il ritardo di condizione atletica continua a pesare sulle prestazioni del belga (è infatti giunto a Napoli a fine mercato).

Riguardo la corsa scudetto, un ulteriore elemento a favore dei campani è l’assenza dalle coppe europee. Se da un lato si perde prestigio a livello internazionale, dall’altro è possibile lavorare con maggior serenità e continuità sui meccanismi di gioco nell’arco della settimana. Secondo i pronostici di inizio stagione, le statistiche redatte da esperti e i siti con comparatori quote come Il Giocatore Online, i campani sono tornati ad essere tra i potenziali vincitori dello scudetto 2024/2025. Oltre ai partenopei, è impossibile non citare l’Inter tra le grandi favorite: Simone Inzaghi ha puntato sulla continuità pressoché totale rispetto alla passata stagione, con alcune aggiunte in zone chiave come centrocampo e attacco. Guardando però la classifica di metà dicembre, le sorprese più grandi sono Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi sognano il loro primo successo nel campionato di Serie A, un traguardo che sarebbe il coronamento perfetto del cammino intrapreso da Gian Piero Gasperini, che ha già portato a Bergamo l’Europa League al termine della scorsa stagione. La Viola ha invece cambiato fisionomia con l’arrivo di Raffaele Palladino: dopo un inizio con il freno a mano tirato, anche i toscani possono essere considerati outsider per il titolo, anche se più defilati rispetto alle altre compagini menzionate.