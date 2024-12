Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, David Neres ha ricordato El Pocho Lavezzi per diversi aspetti: “Tra progressione e numero di maglia indossato il brasiliano ha ricordato vagamente il Pocho Lavezzi che proprio a Udine iniziò a incantare in Serie A. Il verdeoro, però, non è una sorpresa: seppur a spezzoni vari aveva già dimostrato il proprio talento e l’impatto a suon di gol e soprattutto assist. E ora c’è voglia di rivederlo subito all’opera a Genova“.