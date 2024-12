Gazzetta – E’ nata una stella: Neres ha dimostrato il suo valore, ora può ribaltare le gerarchie

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato la grande prova di David Neres contro l’Udinese: “A Udine potrebbe essere nata definitivamente una nuova stella della Serie A. E ora sorge un problema: come si potrà rinunciare al talento e alle accelerazioni del brasiliano una volta che il georgiano rientrerà? Difficilmente. Ecco perché dalla gara del Friuli potrebbe essere cambiato lo status attuale del talento sudamericano. Non più il 12esimo uomo pronto a subentrare e capace comunque di fare la differenza anche in pochi minuti ma titolare adesso, con Matteo Politano e Kvara che a oggi non sono più così intoccabili. Occhio al colpo di scena con le gerarchie che potrebbero cambiare“.